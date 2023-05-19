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Автоэксперт Хресин посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину

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Автоэксперт Алексей Хресин дал советы водителям-новичкам по выбору автомобиля. По его словам, не стоит покупать слишком дорогую машину, потому что неопытный автовладелец может столкнуться с рядом трудностей на дорогах и, соответственно, с частыми поломками.
Автоэксперт Хресин посоветовал водителям-новичкам не покупать слишком дорогую машину
  • Gettyimages.ru

«Тип привода следует выбирать, исходя из того, на каком транспорте собирается водитель ездить дальше», — сказал эксперт в беседе с Inforeactor.

По его словам, в первом автомобиле должна быть механическая коробка передач, так как после ручного управления перейти на автомат довольно легко.

«С автоматом ездить проще, конечно, но если новичок научится ездить только на нём, то он так до конца жизни и будет ездить. С освоением ручной коробки будут проблемы. Поэтому лучше освоить сперва ручное, а потом и автоматическое пойдёт легко и просто», — добавил Хресин.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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