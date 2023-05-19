В профсоюзе полиции рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

Председатель межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин заявил, что если звонящий представился сотрудником банка или правоохранительных органов, то нужно попросить у него городской номер, чтобы перезвонить.

«Любые звонки от банков, сотрудников полиции, ФСБ, МВД, от кого угодно — всегда нужно говорить: очень хорошо, дайте мне свой служебный городской телефон, я вам сейчас перезвоню», — сказал эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, мошенники не оставят городской номер, так как у них его нет.

Ранее директор департамента информационной безопасности «Московского кредитного банка» Вячеслав Касимов в беседе с kp.ru рассказал, как не стать жертвой финансовых мошенников.