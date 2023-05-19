Приёмная кампания в колледжах Подмосковья стартует 20 июня
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
«Уже сейчас важно определиться со своим будущим, выбрать направление, где можно продолжить обучение», — отметили в ведомстве.
Для поступления нужно подать заявление и приложить ряд документов. В настоящее время процедура упрощена и доступна в том числе в электронном виде на региональном портале госуслуг.
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