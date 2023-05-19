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Приёмная кампания в колледжах Подмосковья стартует 20 июня

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Приёмная кампания в средних профессиональных образовательных организациях Московской области начнётся 20 июня.
Приёмная кампания в колледжах Подмосковья стартует 20 июня
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

«Уже сейчас важно определиться со своим будущим, выбрать направление, где можно продолжить обучение», — отметили в ведомстве.

Для поступления нужно подать заявление и приложить ряд документов. В настоящее время процедура упрощена и доступна в том числе в электронном виде на региональном портале госуслуг.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская в интервью ФАН рассказала, в каких случаях школьнику стоит нанять репетитора.

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