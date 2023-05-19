Терапевт Рябков посоветовал следить за уровнем влажности воздуха в помещении

Терапевт онлайн-сервиса Budu Андрей Рябков заявил, что очень важно следить за уровнем влажности воздуха в помещении, поскольку очень сухой и очень влажный воздух могут привести к проблемам со здоровьем.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что оптимальное среднее значение влажности воздуха в квартире — 45% или диапазон от 30 до 60%.

«Слишком сухой воздух в помещении может привести к возникновению респираторных заболеваний из-за пересыхания слизистых оболочек и снижения их защитных свойств, а также к обезвоживанию организма, снижению работоспособности и повышенной утомляемости», — сказал Рябков.

По его словам, в условиях повышенной влажности могут возникнуть такие симптомы, как учащение пульса, головокружение. Также есть риск обострения заболеваний суставов и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Грозит влажный воздух и переохлаждением при низкой температуре и перегревом организма при слишком высокой», — добавил эксперт.

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