Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Терапевт Рябков посоветовал следить за уровнем влажности воздуха в помещении

Короткая ссылка
Терапевт онлайн-сервиса Budu Андрей Рябков заявил, что очень важно следить за уровнем влажности воздуха в помещении, поскольку очень сухой и очень влажный воздух могут привести к проблемам со здоровьем.
Терапевт Рябков посоветовал следить за уровнем влажности воздуха в помещении
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что оптимальное среднее значение влажности воздуха в квартире — 45% или диапазон от 30 до 60%.

«Слишком сухой воздух в помещении может привести к возникновению респираторных заболеваний из-за пересыхания слизистых оболочек и снижения их защитных свойств, а также к обезвоживанию организма, снижению работоспособности и повышенной утомляемости», — сказал Рябков.

По его словам, в условиях повышенной влажности могут возникнуть такие симптомы, как учащение пульса, головокружение. Также есть риск обострения заболеваний суставов и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Грозит влажный воздух и переохлаждением при низкой температуре и перегревом организма при слишком высокой», — добавил эксперт.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить