РИА Новости: против экс-главы пермского «Мемориала» возбудили дело о контрабанде архивов
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Агентство уточняет, что речь идёт о попытке вывезти в Германию документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность.
Официальные комментарии не приводятся.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.