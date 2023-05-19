РИА Новости: против экс-главы пермского «Мемориала» возбудили дело о контрабанде архивов

В России возбудили уголовное дело о контрабанде в Германию исторических документов, фигурантами стали экс-руководитель пермского отделения «Мемориала»* Роберт Латыпов и глава местного Центра исторической памяти Александр Чернышов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

РИА Новости

Агентство уточняет, что речь идёт о попытке вывезти в Германию документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность. Официальные комментарии не приводятся. * Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.