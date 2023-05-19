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Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве 22—28 мая

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Акция «День без турникетов», приуроченная к Московской неделе предпринимательства, пройдёт в столице с 22 по 28 мая.
Акция «День без турникетов» пройдёт в Москве 22—28 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Гости смогут посетить почти 150 компаний, фабрик и технопарков, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Для них подготовили экскурсии, мастер-классы, модные показы и лекции.

«Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке», — рассказала Сергунина, отметив, что в новом сезоне к проекту впервые присоединится более десяти площадок.

Ранее НСН сообщала, что в столице открыли регистрацию на участие в отборочных соревнованиях спартакиады «Моспром-2023».

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