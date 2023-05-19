В Москве стартовало голосование за лучшее оформление витрины к 9 Мая
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт мэра столицы.
В этом году на участие в конкурсе подали более 540 заявок. Участвовать можно было в разных номинациях: «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра» и других.
Жюри уже отобрало лучшие работы. Участникам голосования предстоит определить 15 призёров. Победители получат денежные призы в размере от 5 до 2 млн рублей.
Голосование продлится с 19 мая по 4 июня.
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