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Собянин заявил о завершении реконструкции спорткомплекса «Москвич»

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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе завершили реконструкцию спортивного комплекса «Москвич», который расположен в Текстильщиках.
Собянин заявил о завершении реконструкции спорткомплекса «Москвич»
  • РИА Новости

Как уточнил мэр в своём Telegram-канале, комплекс построили в 1960-х годах при заводе малолитражных авто. 

По словам Собянина, в спортивном комплексе среди прочего реконструировали футбольный стадион, открыли Дворец бильярдного спорта, отремонтировали фасады Ледового дворца и Дворца спорта.

В результате стадион стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований. 

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды. Об этом заявил Сергей Собянин.

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