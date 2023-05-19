Собянин заявил о завершении реконструкции спорткомплекса «Москвич»

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе завершили реконструкцию спортивного комплекса «Москвич», который расположен в Текстильщиках.

Как уточнил мэр в своём Telegram-канале, комплекс построили в 1960-х годах при заводе малолитражных авто.

По словам Собянина, в спортивном комплексе среди прочего реконструировали футбольный стадион, открыли Дворец бильярдного спорта, отремонтировали фасады Ледового дворца и Дворца спорта.

В результате стадион стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды. Об этом заявил Сергей Собянин.