Собянин заявил о завершении реконструкции спорткомплекса «Москвич»
- РИА Новости
Как уточнил мэр в своём Telegram-канале, комплекс построили в 1960-х годах при заводе малолитражных авто.
По словам Собянина, в спортивном комплексе среди прочего реконструировали футбольный стадион, открыли Дворец бильярдного спорта, отремонтировали фасады Ледового дворца и Дворца спорта.
В результате стадион стал современным мультиспортивным комплексом для тренировок и соревнований.
Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды. Об этом заявил Сергей Собянин.