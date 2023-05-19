В Ленобласти возбудили дела в отношении троих приезжих за растление девочек

В Ленинградской области задержаны трое приезжих работников по подозрению в том, что они давали наркотики, а затем вступали в сексуальные отношения со школьницами, не достигшими 16 лет. Возбуждены уголовные дела.

Об этом пишет kp.ru.

«Трёх мужчин задержали в Тихвинском районе Ленобласти. Преступления они совершали с 1 по 17 мая. Скоро им выберут меры пресечения», — уточнили в региональном СУ СК.

Известно, что один задержанный 1983 и двое — 1998 годов рождения.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются иные возможные эпизоды их преступной деятельности.

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