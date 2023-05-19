Бочкарёв: в акватории Южного речного порта построят набережную с террасами

В акватории Южного речного порта планируют построить «созидательную» набережную, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Территория Южного речного вокзала фактически возвращается в активную городскую жизнь. Здесь расположена самая протяжённая береговая линия в городе, в рамках которой станет возможным создавать насыщенные рекреационные маршруты», — сказал Бочкарёв.

По его словам, активное содействие городу оказывают инвесторы.

Площадь благоустройства «созидательной» общественной набережной превысит 6700 кв. м, длина береговой линии — 400 м.

Со своей стороны, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что набережную создадут в рамках работ по благоустройству ЖК Portland. Дворовые территории и набережную свяжет зелёный стилобат с видовой террасой, лаунж-зонами, местами для культурных мероприятий и кафе с речными панорамами.

Достопримечательностью территории набережной станет Water Gate — центральный бульвар с аллеями, сухим фонтаном и собственным спуском к воде со стороны Южнопортовой улицы. Весь берег у нового квартала спроектирован как последовательность рекреационных локаций.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко выразил мнение, что организация рекреационных пространств в российских городах становится модным и эффективным инструментом повышения качества жизни.