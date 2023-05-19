Во Владивостоке создадут туристский код
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Согласно документу, субсидии из краевого бюджета будут предоставлены на осуществление господдержки региональной программы по проектированию туристского кода Владивостока.
Такая мера позволит создать единое архитектурно-культурное пространство: будут объединены главные достопримечательности, проведено благоустройство, продумана навигация для туристов.
Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.