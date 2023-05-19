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Во Владивостоке создадут туристский код

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Глава Владивостока Константин Шестаков и руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский подписали соглашение о предоставлении субсидий для создания единого архитектурно-культурного пространства в городе.
Во Владивостоке создадут туристский код
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Согласно документу, субсидии из краевого бюджета будут предоставлены на осуществление господдержки региональной программы по проектированию туристского кода Владивостока.

Такая мера позволит создать единое архитектурно-культурное пространство: будут объединены главные достопримечательности, проведено благоустройство, продумана навигация для туристов.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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