Прокуратура потребовала изъять у журналиста Невзорова два земельных участка в Петербурге
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
«Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», — говорится в сообщении.
Истец утверждает, что участки были приобретены ответчиком незаконно.
1 февраля Басманный суд признал Невзорова виновным по делу о дискредитации Вооружённых сил России и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.