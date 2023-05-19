Прокуратура потребовала изъять у журналиста Невзорова два земельных участка в Петербурге

Прокуратура просит через суд изъять в собственность Петербурга земельные участки в посёлке Лисий Нос, где находится дом журналиста Александра Невзорова*.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

«Прокуратура просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в Лисьем Носу и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю», — говорится в сообщении.

Истец утверждает, что участки были приобретены ответчиком незаконно.

1 февраля Басманный суд признал Невзорова виновным по делу о дискредитации Вооружённых сил России и заочно приговорил его к восьми годам лишения свободы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.04.2022.