В Алтайском крае суд лишил выплат отца погибшего участника СВО после иска матери
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение объединённой пресс-службы судов края.
«Суд удовлетворил иск о лишении права на выплаты в связи с гибелью сына при прохождении службы в ходе специальной военной операции», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что мать погибшего участника спецоперации из города Алейска просила суд лишить её бывшего супруга права на получение денежных выплат, поскольку тот с момента рождения сына не принимал участия в его воспитании.
Суд города Алейска удовлетворил иск и отметил в своём решении, что отец не поддерживал связь с сыном и не оказывал ему материальной поддержки.
При этом судебная коллегия Алтайского краевого суда в апелляционном определении признала законность данного решения суда Алейска.
Ранее Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников специальной военной операции.