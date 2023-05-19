В Алтайском крае суд лишил выплат отца погибшего участника СВО после иска матери

В Алтайском крае суд лишил выплат отца погибшего участника специальной военной операции (СВО) после иска матери военного, заявившей, что мужчина не принимал участия в воспитании сына.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение объединённой пресс-службы судов края.

«Суд удовлетворил иск о лишении права на выплаты в связи с гибелью сына при прохождении службы в ходе специальной военной операции», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что мать погибшего участника спецоперации из города Алейска просила суд лишить её бывшего супруга права на получение денежных выплат, поскольку тот с момента рождения сына не принимал участия в его воспитании.

Суд города Алейска удовлетворил иск и отметил в своём решении, что отец не поддерживал связь с сыном и не оказывал ему материальной поддержки.

При этом судебная коллегия Алтайского краевого суда в апелляционном определении признала законность данного решения суда Алейска.

Ранее Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников специальной военной операции.