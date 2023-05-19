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Министр Решетников: нишу ушедших из России брендов активно заполняют российские партнёры

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил в интервью RT, что нишу ушедших из страны брендов достаточно активно заполняют партнёры из арабских и евразийских государств.

«Наверное, то, что всем в первую очередь бросилось в глаза, — это уход известных марок одежды, обуви, то есть ретейлеров. Эта ниша достаточно активно заполняется нашими партнёрами, в том числе из арабских государств, а также новыми брендами из евразийских стран. Причём это действительно их собственные марки», — отметил Решетников.

Министр подчеркнул, что многие компании научились производить качественный продукт по заказам известных фирм. Наработав эту практику, они воспользовались высвобождением российского рынка и «теперь предлагают хорошие товары, но уже под своими брендами».

«То есть процесс трансформации идёт», — сказал глава Минэкономразвития.

Подробнее — в материале RT.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о том, что мировые бренды несут огромные убытки из-за ухода из страны.

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