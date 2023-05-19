Число патентов на изобретения в России выросло в I квартале 2023 года на 8%

Директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин рассказал, что число заявок на патентования изобретений в I квартале этого года выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом он сообщил в интервью «Российской газете» в ходе международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани.

Он отметил, что это достаточно значимый и позитивный показатель, так как в основе любой технологии лежит какая-то идея. Патентование при этом является самым мощным механизмом защиты прав интеллектуальной собственности.

Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.