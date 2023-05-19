Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Киберэксперт Седов: сократить число мошеннических звонков поможет второй телефон

Короткая ссылка
Специалист по информационной безопасности Олег Седов посоветовал обзавестись двумя телефонными номерами, чтобы минимизировать риски мошеннических звонков.
Киберэксперт Седов: сократить число мошеннических звонков поможет второй телефон
  • Gettyimages.ru

Один телефон, «чистый», стоит использовать только для бизнеса и личных целей, второй — для всего остального, посоветовал специалист в беседе с URA.RU.

«Точно так же, когда вы заказываете питание, лекарство, можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий «чистого» устройства», — отметил Седов.

Однако, по его словам, такой способ не сработает в случае утечек баз данных и номеров, поскольку роботы-боты обзванивают все номера.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить