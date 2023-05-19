Киберэксперт Седов: сократить число мошеннических звонков поможет второй телефон

Специалист по информационной безопасности Олег Седов посоветовал обзавестись двумя телефонными номерами, чтобы минимизировать риски мошеннических звонков.

Один телефон, «чистый», стоит использовать только для бизнеса и личных целей, второй — для всего остального, посоветовал специалист в беседе с URA.RU.

«Точно так же, когда вы заказываете питание, лекарство, можете ввести какой-нибудь почтовый ящик, на который будет сыпаться спам. И вы его используете только для заказов. Это сценарий «чистого» устройства», — отметил Седов.

Однако, по его словам, такой способ не сработает в случае утечек баз данных и номеров, поскольку роботы-боты обзванивают все номера.

Ранее доктор психологических наук, профессор кафедры психологии Международного университета «Дубна» Александр Венгер в беседе с Inforeactor посоветовал не вступать в разговор с потенциальными мошенниками.