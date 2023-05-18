Глава комитета ГД по финрынку Аксаков рассказал о перспективах исламского банкинга в России
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По его словам, исламский банкинг основан на принципах шариата, который запрещает получать процентный доход.
«В этом случае деньги даются в рассрочку, процесс схож с проектным финансированием. То есть банк предоставляет средства на реализацию какого-нибудь проекта, а позже полученные с этого проекта доходы распределяются между участниками инвестирования», — заявил Аксаков.
Депутат отметил, что законопроект планируют принять во втором и третьем чтениях в июне.
«Соответственно, с 1 июля мы планируем запустить проект в четырёх пилотных регионах. Это Татарстан, Башкортостан, Дагестан и Чечня», — подчеркнул Аксаков.
Также депутат рассказал, что эксперимент будет продолжаться в течение двух лет, в Госдуме рассчитывают, что он будет успешным.
«Дальше его можно будет запускать уже по всей России», — заявил он.
Полное интервью можно прочитать здесь.