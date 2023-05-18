Пассажиропоток в аэропортах Ямала вырос на 11% с начала года

Пассажиропоток аэропортов Ямало-Ненецкого автономного округа составил 597 тыс. человек по итогам января — апреля 2023 года, что на 11% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на окружной департамент транспорта и дорожного хозяйства.

«В этом году сохранилось субсидирование авиаперевозок, что позволяет сдерживать рост стоимости на авиабилеты. Субсидируемых направлений стало больше. В периоды интенсивных нагрузок вводим дополнительные рейсы», — рассказали в ведомстве.

В январе — апреле авиакомпании совершили 6113 рейсов. В регионе работает семь аэропортов и 24 вертолётные площадки.

Ранее НСН сообщала, что через станции обновлённого участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Автозаводская» — «Орехово» совершили 1,5 млн поездок с 10 мая.