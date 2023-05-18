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По факту похищения сына главы «Гемотеста» возбуждено дело

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения сына главы «Гемотеста» Рудема Газиева и вымогательства за него $1 млн.
По факту похищения сына главы «Гемотеста» возбуждено дело
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Как указывается в заявлении, некоторое время назад в правоохранительные органы обратились родители молодого человека, заявившие о похищении сына неизвестными с намерением получить за его освобождение $1 млн.

«Полицейские установили, что злоумышленники с помощью психологических приёмов вошли в доверие к молодому человеку, используя некоторые сведения о его семье. Убедили взять несколько крупных кредитов и перечислить денежные средства на указанные ими счета. Затем, шантажируя опасностью, которая якобы угрожает ему и его близким, заставили выехать из столицы», — отмечается в материале.

Злоумышленники вынудили молодого человека отправиться во Владимирскую область и там находиться в арендованной ими квартире. Делалось это под предлогом того, что таким образом он спасает свою семью. В это же время преступники начали вымогать у его родителей деньги. Позднее молодой человек был найден, сейчас ему ничто не угрожает.

«По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 126 и 163 УК России», — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов нашли в городе Гороховце Владимирской области сына основателя сети «Гемотест».

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