В Московской транспортной прокуратуре рассказали о самых частых жалобах граждан

Глава Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Константин Букреев рассказал, с какими жалобами чаще всего приходят люди на личный приём.

«Чаще всего на личные приёмы в прокуратуру граждане приходят ради защиты их прав как потребителей и работников. Актуальными остаются вопросы соблюдения требований уголовно-процессуального законодательства, защиты прав участников внешнеэкономической деятельности», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

В качестве примера он привёл ситуацию, когда прокуратура встала на сторону пассажиров одной из авиакомпаний, которая незаконно ограничила установленные нормы бесплатного провоза ручной клади.

«На сайте другой авиакомпании выявлена противоречившая закону информация об аналогичных ограничениях. По представлению прокуратуры в марте этого года нарушения устранены», — сообщил Букреев.

По его словам, прокуратура также выступила на стороне ребёнка-инвалида, которому было отказано в перелёте.

«Также прокуратурой были приняты меры реагирования в отношении авиаперевозчика в связи с тем, что он не обеспечил размещение не сумевших улететь пассажиров, а также не предпринял никаких попыток вывезти «застрявших» за рубежом сограждан, имея информацию о закрытии неба для наших самолётов», — добавил Букреев.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров в беседе с «Известиями» напомнил, что вес ручной клади при путешествии в самолётах некоторых авиакомпаний не должен превышать 5 кг. Дополнительно с собой в полёт можно взять личные вещи: дамскую сумку, портфель, инвалидную коляску.