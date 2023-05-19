Петербург принял более 8 млн иностранных туристов по итогам 2022 года

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что турпоток в городе увеличился, в том числе за счёт гостей из зарубежья.

Об этом информирует neva.today.

По словам Пиотровского, турпоток в городе восстановился на 77% по сравнению с допандемийным 2019 годом.

Так, за прошлый год город посетили свыше 8 млн иностранных гостей.

Вице-губернатор также подчеркнул, что увеличивается число посетителей из Китая.

Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.