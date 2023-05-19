Петербург принял более 8 млн иностранных туристов по итогам 2022 года
- Gettyimages.ru
- © DavorLovincic
Об этом информирует neva.today.
По словам Пиотровского, турпоток в городе восстановился на 77% по сравнению с допандемийным 2019 годом.
Так, за прошлый год город посетили свыше 8 млн иностранных гостей.
Вице-губернатор также подчеркнул, что увеличивается число посетителей из Китая.
Ранее сайт Nation News сообщал, что некоторые курортные зоны России можно посетить, сэкономив на невысокой стоимости аренды жилья.