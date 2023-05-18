Специалист Фёдоров рассказал, как отличить мошенников от настоящих инвестсоветников

Советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Фёдоров рассказал, как не стать жертвой мошенников, выдающих себя за инвестсоветников.

Как он отметил в беседе с газетой «Известия», насторожить в разговоре должно то, что лжеспециалист часто представляется, используя названия довольно известного игрока на рынке, а в сочетании с ним употребляет слова «представитель», «партнёр» и т. п.

Злоумышленник может предлагать сделать то, что невозможно — например, разблокировать все замороженные европейскими депозитариями ценные бумаги.

Кроме того, мошенники могут предложить условия выше средних значений по рынку.

«Зачастую нечистые на руку «инвестсоветники» очень торопят клиента заключить договор и перечислять деньги, ведь важно, чтобы жертва не начала вникать в ситуацию, консультироваться со специалистами, выяснять информацию самостоятельно, а действовала импульсивно», — отметил Фёдоров.

Он посоветовал не переводить деньги до заключения договора. Также важно проверить статус и легальность финансовой организации.

Ранее доктор психологических наук, клинический психолог Светлана Соловьёва в беседе с Inforeactor заявила, что при выборе психолога важно обратить внимание на первый сеанс.