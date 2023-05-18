Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей помощи временно закрытым аэропортам России

Российское правительство выделит почти 2,5 млрд рублей помощи временно закрытым аэропортам.

Об этом рассказал в ходе заседания кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства сообщил, что будут выделены средства на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центральной части России, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Мишустин добавил, что в 2022 году на эти цели направили порядка 7 млрд рублей.