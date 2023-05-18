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Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей помощи временно закрытым аэропортам России

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Российское правительство выделит почти 2,5 млрд рублей помощи временно закрытым аэропортам.
Правительство выделит почти 2,5 млрд рублей помощи временно закрытым аэропортам России
  • Gettyimages.ru
  • © narvikk

Об этом рассказал в ходе заседания кабмина премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА Новости.

Глава правительства сообщил, что будут выделены средства на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов на юге и в центральной части России, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов.

Речь идёт об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Мишустин добавил, что в 2022 году на эти цели направили порядка 7 млрд рублей.

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