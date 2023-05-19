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Глава Росаккредитации Скрыпник рассказал об опции для проверки качества товара на маркетплейсах

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Глава Росаккредитации Назарий Скрыпник рассказал о пользе «проекта зелёной галочки» для посетителей маркетплейсов. Данный знак на странице с карточкой товара свидетельствует о наличии сертификата качества.
Глава Росаккредитации Скрыпник рассказал об опции для проверки качества товара на маркетплейсах
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Мы предложили очень простую вещь. Давайте свяжем две системы, и если сертификат есть и он действителен, то снизу будет написано «Товар проверен» — и такая зелёная галочка», — сообщил Скрыпник в интервью НТВ.

По его словам, ранее потребители жаловались на то, что сертификаты, в том числе на детские товары, либо не показывались продавцом, либо не соответствовали заявленному товару.

Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время соглашение об участии в этом проекте с Росаккредитацией подписали уже несколько маркетплейсов, а число товаров с зелёными галочками выросло до 7—8 млн и продолжает расти.

Ранее вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о работе региональных отделений.

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