Володин: необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ.

«Сегодня, когда Запад поощряет возрождение нацизма, использует тактику санкций, давления, запугивания, чтобы подорвать наше единство, необходимо активизировать работу по сохранению исторической памяти. Укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что Совет безопасности страны в сентябре прошлого года в ходе обсуждения возможности выхода из ОДКБ принял решение не покидать организацию.