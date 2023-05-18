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Володин: необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ.
Володин: необходимо укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Сегодня, когда Запад поощряет возрождение нацизма, использует тактику санкций, давления, запугивания, чтобы подорвать наше единство, необходимо активизировать работу по сохранению исторической памяти. Укреплять военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ», — цитирует его РИА Новости.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что Совет безопасности страны в сентябре прошлого года в ходе обсуждения возможности выхода из ОДКБ принял решение не покидать организацию.

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