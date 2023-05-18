Путин заявил, что весенние полевые работы в России ведутся штатно

Президент России Владимир Путин заявил, что весенние полевые работы в стране ведутся штатно.

Соответствующее заявление он сделал на совещании, посвящённом вопросу сельского хозяйства.

«На данный момент весенние полевые работы ведутся практически во всех наших сельхозрегионах. Они идут штатно, насколько я понимаю», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.