Исследование: 39% россиян раздражает реклама в соцсетях

Специалисты группы компаний Коkос Group провели исследование и выяснили, что рекламные посты вызывают раздражение у 39% россиян.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Ещё 37% респондентов в ходе опроса признались, что не доверяют рекламным постам, так как, по их мнению, блогеры приукрашивают реальные характеристики товаров. При этом 50% опрошенных заявили, что часто не могут отличить рекламный пост от обычного.

Треть принявших участие в исследовании (36%) заявили, что сразу пролистывают рекламу, а 46% — что отпишутся от блогера, если рекламных постов будет слишком много.

Ранее «Известия» сообщали, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила главе кабмина Михаилу Мишустину предложение лицензировать деятельность российских блогеров-тренеров, продающих курсы в интернете.