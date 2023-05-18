Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве ограничат движение транспорта из-за веломарафона и велогонки 20—21 мая

Короткая ссылка
В столице предупредили об ограничении движения на набережных и центральных улицах в дни проведения «Зелёного марафона», велогонки «Садовое кольцо» и Московского велофестиваля 20 и 21 мая.
В Москве ограничат движение транспорта из-за веломарафона и велогонки 20—21 мая
  • Gettyimages.ru
  • © mbbirdy

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Так, в субботу, 20 мая, с 05:00 поочерёдно перекроют движение на Большом Москворецком мосту, Васильевском Спуске, улицах Ильинке и Варварке, а также на Новой и Старой площадях.

С 07:50 будет перекрыт для автотранспорта ряд набережных, в том числе Софийская и Раушская. 

В воскресенье, 21 мая, с 07:00 будет временно и полностью перекрыто Садовое кольцо, а также съезд с Полуярославской набережной в сторону Земляного Вала.

С ночи и до 17:00 движение ограничат на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, с 13:00 — на Каланчёвской набережной.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить