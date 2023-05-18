В Москве ограничат движение транспорта из-за веломарафона и велогонки 20—21 мая
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Так, в субботу, 20 мая, с 05:00 поочерёдно перекроют движение на Большом Москворецком мосту, Васильевском Спуске, улицах Ильинке и Варварке, а также на Новой и Старой площадях.
С 07:50 будет перекрыт для автотранспорта ряд набережных, в том числе Софийская и Раушская.
В воскресенье, 21 мая, с 07:00 будет временно и полностью перекрыто Садовое кольцо, а также съезд с Полуярославской набережной в сторону Земляного Вала.
С ночи и до 17:00 движение ограничат на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой, с 13:00 — на Каланчёвской набережной.
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