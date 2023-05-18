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В Забайкальском крае подросток предстанет перед судом за изнасилование 10-летней девочки

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В Забайкальском крае следователи передали в суд материалы дела об изнасиловании 10-летней девочки, обвиняемый —15-летний подросток.
В Забайкальском крае подросток предстанет перед судом за изнасилование 10-летней девочки
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл 12 марта в одном из сёл региона. Подросток совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней знакомой.

По словам следователей, мальчик воспользовался состоянием потерпевшей, которая в силу возраста не смогла понять, что происходит.

«Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены для рассмотрения в суд», — прокомментировали в СУ СК по региону.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту нападения 16-летнего подростка с ножом на своего отца.

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