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В России цены на жильё в новостройках снизились на 3% за год

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Аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что в России за год снизилась средняя стоимость жилья в новостройках. При этом цены на студии на первичном рынке в некоторых регионах понизились, а в некоторых — выросли.
В России цены на жильё в новостройках снизились на 3% за год
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

Как пишут «Известия», в 15 городах с наибольшим объёмом предложения студий ситуация различалась. Например, в Москве стоимость упала на 6% — с 7,9 до 7,4 млн рублей, а в Сочи выросла — на 22%.

«За год цены на квартиры в новостройках снизились на 3%. Быстрее всего стоимость падала на компактные форматы — студии по отношению к апрелю 2022 года потеряли в цене 6%, однокомнатные квартиры — 8%», — прокомментировал руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Отмечается, что за год средний размер студий в новостройках составил 26 кв. м.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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