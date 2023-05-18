Министр транспорта Крыма: открыть движение поездов под Симферополем планируется к вечеру
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Его слова приводит РИА Новости.
«Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру», — заявил министр.
По его словам, согласно предварительным данным, с рельсов сошло около восьми вагонов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.
ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.