Министр транспорта Крыма: открыть движение поездов под Симферополем планируется к вечеру

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что восстановить движение поездов в Симферопольском районе, где с рельсов сошли вагоны с зерном, планируется к вечеру.

Его слова приводит РИА Новости.

«Планируем, что движение будет открыто сегодня к вечеру», — заявил министр.

По его словам, согласно предварительным данным, с рельсов сошло около восьми вагонов.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.