Жительница Крыма рассказала, что перед сходом вагонов в Симферопольском районе был взрыв
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По её словам, взрыв был сильным: его слышали как минимум на расстоянии 2 км от места ЧП.
«Сейчас мы все разъехались по своим работам, подробной информации у нас нет, но могу сказать, что случившееся вообще никак нас не напугало, обстановка в селе спокойная», — отметила она.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.
ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.