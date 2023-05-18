Жительница Крыма рассказала, что перед сходом вагонов в Симферопольском районе был взрыв

Жительница села Чистенького Симферопольского района Крыма рассказала RT, что перед сходом вагонов грузового состава на железной дороге произошёл взрыв.

По её словам, взрыв был сильным: его слышали как минимум на расстоянии 2 км от места ЧП.

«Сейчас мы все разъехались по своим работам, подробной информации у нас нет, но могу сказать, что случившееся вообще никак нас не напугало, обстановка в селе спокойная», — отметила она.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.