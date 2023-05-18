Пассажирских поездов не было на участке схода грузового состава с рельсов в Крыму
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на компанию.
«На проблемном участке наших поездов не было», — заявили в ГСЭ.
Отмечается, что ближайший пассажирский поезд должен был отправиться в 17:15 из Севастополя, но он будет отправлен из Симферополя.
«Пассажиры будут доставлены автобусами. Делаем всё возможное, чтобы движение шло по графику», — отметили в компании.
Подробную информацию для пассажиров пообещали опубликовать на сайте и в соцсетях компании.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.
ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.