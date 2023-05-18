Российским военным передали новый пехотный огнемёт для городских боёв «Бородач»
- РИА Новости
Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.
«Бородач» — это ручной малогабаритный пехотный огнемёт... Он уже принят на вооружение российской армией», — цитирует его РИА Новости.
Кочкин уточнил, что разработка предназначена для городских боёв.
Ранее стало известно, что российская госкорпорация «Ростех» доработала зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» с учётом эксплуатации в ходе специальной военной операции.