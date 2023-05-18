Российским военным передали новый пехотный огнемёт для городских боёв «Бородач»

Российская армия получила на вооружение новый пехотный огнемёт «Бородач» для городских боёв.

Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин.

«Бородач» — это ручной малогабаритный пехотный огнемёт... Он уже принят на вооружение российской армией», — цитирует его РИА Новости.

Кочкин уточнил, что разработка предназначена для городских боёв.

Ранее стало известно, что российская госкорпорация «Ростех» доработала зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» с учётом эксплуатации в ходе специальной военной операции.