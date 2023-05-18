В Москве мужчина под домашним арестом напал на инспектора УФСИН с ножом

Столичная прокуратура сообщила, что мужчина, находящийся под домашним арестом, нанёс ножевые ранения инспектору УФСИН, когда он проверял соблюдение меры пресечения.

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Согласно предварительным данным, вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина напал с ножом на инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве и нанёс ему телесные повреждения. Инспектор пришёл к нему для проверки соблюдения меры пресечения.

«Злоумышленник с места преступления скрылся, инспектор госпитализирован», — указали в прокуратуре.

Согласно данным ведомства, злоумышленник находился под домашним арестом по делу о нанесении ножевого ранения мужчине около жилого дома на ул. Коломенская. В рамках этого происшествия он был обвиняемым п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России.