В Москве мужчина под домашним арестом напал на инспектора УФСИН с ножом
Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.
Согласно предварительным данным, вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина напал с ножом на инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве и нанёс ему телесные повреждения. Инспектор пришёл к нему для проверки соблюдения меры пресечения.
«Злоумышленник с места преступления скрылся, инспектор госпитализирован», — указали в прокуратуре.
Согласно данным ведомства, злоумышленник находился под домашним арестом по делу о нанесении ножевого ранения мужчине около жилого дома на ул. Коломенская. В рамках этого происшествия он был обвиняемым п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России.