Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Москве мужчина под домашним арестом напал на инспектора УФСИН с ножом

Короткая ссылка
Столичная прокуратура сообщила, что мужчина, находящийся под домашним арестом, нанёс ножевые ранения инспектору УФСИН, когда он проверял соблюдение меры пресечения.

Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Согласно предварительным данным, вечером 17 мая в квартире на Кленовом бульваре 18-летний мужчина напал с ножом на инспектора филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Москве и нанёс ему телесные повреждения. Инспектор пришёл к нему для проверки соблюдения меры пресечения.

«Злоумышленник с места преступления скрылся, инспектор госпитализирован», — указали в прокуратуре.

Согласно данным ведомства, злоумышленник находился под домашним арестом по делу о нанесении ножевого ранения мужчине около жилого дома на ул. Коломенская. В рамках этого происшествия он был обвиняемым п. «з» ч. 2 ст. 111 УК России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить