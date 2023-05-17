Роскомнадзор составил протокол на иноагента Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило РИА Новости.
«Роскомнадзор составил административный протокол по ч. 4 ст. 19.34 КоАП России на Татьяну Лазареву, внесённую Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов», — отметили в Роскомнадзоре.
Уточняется, что причиной стало отсутствие маркировки в материалах, опубликованных в её аккаунтах в социальных сетях.
* Включена в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 22.07.2022.