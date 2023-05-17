Роскомнадзор составил протокол на иноагента Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки

Роскомнадзор составил протокол на иностранного агента Татьяну Лазареву* за отсутствие маркировки о её статусе иноагента в материалах в соцсетях.

РИА Новости