В Подмосковье отремонтируют 1,4 тысячи дорог в 2023 году

В Московской области планируют отремонтировать почти 1,4 тыс. дорог в 2023 году, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Об этом сообщает «Радио 1».

«В программе ремонта у нас — 1377 дорог протяжённостью 1,5 тыс. км. Стоимость составляет 17,9 млрд рублей. Планируется завершить работы к 15 октября текущего года», — отметил Гержик.

По его словам, дополнительно согласовано финансирование в размере 1,3 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее НСН сообщала, что более 24 тыс. дворов в столице привели к единому стандарту комфорта за десять лет.