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Неделя предпринимательства пройдёт 22—28 мая в Подмосковье

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Неделя предпринимательства будет проходить в Московской области с 22 по 28 мая. Запланировано более 90 мероприятий, в том числе лекции, выставки и фестивали.
Неделя предпринимательства пройдёт 22—28 мая в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева рассказала, что мероприятия приурочены к Дню российского предпринимателя, который отмечается 26 мая.

«Всего в регионе состоится более 90 разноформатных мероприятий, приуроченных к этому событию. Но даже в рамках недели уместить такое количество мероприятий будет сложно, поэтому некоторые из них уже проводятся, а некоторые состоятся уже в конце мая — начале июня», — уточнила Зиновьева.

Ранее президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о развитии института медиации для урегулирования споров предпринимателей.

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