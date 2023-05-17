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Филиал фонда «Защитники Отечества» откроется в Тюменской области в июне

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Филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» откроется в Тюменской области в июне.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

«Я встретился с будущими социальными координаторами тюменского филиала фонда. Именно на них возложено персональное сопровождение каждого ветерана и членов семьи погибшего военнослужащего. Среди координаторов немало тех, чьи близкие посвятили себя службе Отечеству», — заявил губернатор Александр Моор.

По его словам, в настоящее время координаторы учатся по специальной программе в Тюменском госуниверситете совместно с коллегами из Курганской области.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье откроют филиал фонда «Защитники Отечества» в июне.

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