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Населённые пункты Хабаровского края стали лауреатами конкурса проектов по созданию комфортной городской среды

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Четыре населённых пункта Хабаровского края стали лауреатами конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Это Чегдомын, Тополево, Заветы Ильича и Николаевск-на-Амуре.
Населённые пункты Хабаровского края стали лауреатами конкурса проектов по созданию комфортной городской среды
  • © khabkrai.ru

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

«Темпы и объёмы благоустройства общественных пространств постоянно растут. На сегодняшний день это уже не просто отдельный конкурс, а огромная возможность для жителей Дальнего Востока воплотить свои самые смелые и амбициозные идеи по благоустройству своих населённых пунктов», — заявили в ведомстве.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

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