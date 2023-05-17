Населённые пункты Хабаровского края стали лауреатами конкурса проектов по созданию комфортной городской среды
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Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.
«Темпы и объёмы благоустройства общественных пространств постоянно растут. На сегодняшний день это уже не просто отдельный конкурс, а огромная возможность для жителей Дальнего Востока воплотить свои самые смелые и амбициозные идеи по благоустройству своих населённых пунктов», — заявили в ведомстве.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.