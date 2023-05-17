Населённые пункты Хабаровского края стали лауреатами конкурса проектов по созданию комфортной городской среды

Четыре населённых пункта Хабаровского края стали лауреатами конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Это Чегдомын, Тополево, Заветы Ильича и Николаевск-на-Амуре.

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на региональное Министерство ЖКХ.

«Темпы и объёмы благоустройства общественных пространств постоянно растут. На сегодняшний день это уже не просто отдельный конкурс, а огромная возможность для жителей Дальнего Востока воплотить свои самые смелые и амбициозные идеи по благоустройству своих населённых пунктов», — заявили в ведомстве.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.