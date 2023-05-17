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Психолог Коршунова рассказала о важности позитивного настроя в отдыхе детей

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Клинический психолог Наталья Коршунова рассказала о ключевых критериях детского отдыха.
Психолог Коршунова рассказала о важности позитивного настроя в отдыхе детей
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«Идеал — максимальная безопасность детей. И позитивный настрой. Развитие — это то, чего хочется родителям. Питание — то, чего хочется детям. Эмоциональная атмосфера — то, чего хочется вожатым и директору лагеря», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, главное, чтобы там, где ночуют дети, не было больше 13 человек, иначе могут возникнуть соперничающие мини-группы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будут работать свыше 30 учреждений.

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