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Профессор Куприянов: представления детей и родителей об идеальном отдыхе расходятся

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Профессор МГПУ Борис Куприянов заявил, что представления детей и родителей об идеальном отдыхе могут быть разными.
Профессор Куприянов: представления детей и родителей об идеальном отдыхе расходятся
  • Gettyimages.ru
  • © Flashpop

«Оптимальный для ребёнка — это альтернатива всему, что сопровождало его в течение года. Главное — отключение от дидактического пресса», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По его словам, идеальным лагерем можно назвать тот, где выстроена позитивная совместимость со старшими и ровесниками.

Как отметил Куприянов, родители зачастую сами не знают, чего хотят.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будет работать свыше 30 учреждений.

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