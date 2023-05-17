Профессор Куприянов: представления детей и родителей об идеальном отдыхе расходятся
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«Оптимальный для ребёнка — это альтернатива всему, что сопровождало его в течение года. Главное — отключение от дидактического пресса», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По его словам, идеальным лагерем можно назвать тот, где выстроена позитивная совместимость со старшими и ровесниками.
Как отметил Куприянов, родители зачастую сами не знают, чего хотят.
Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будет работать свыше 30 учреждений.