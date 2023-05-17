В «Парке Горького» реализуют более 130 предложений пользователей «Города идей»
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы», — заявила заммэра Наталья Сергунина.
В частности, было предложено рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому.
Чаще всего пользователи высказывались за то, чтобы проводить в парке больше состязаний, мастер-классов, уроков танцев и гимнастики, марафонов и различных турниров.
Некоторым участникам проекта хотелось бы видеть в программе больше сеансов с мультфильмами и детским кино.
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