В «Парке Горького» реализуют более 130 предложений пользователей «Города идей»

В «Парке Горького» реализуют 133 предложения пользователей платформы «Город идей». Тематический проект проходил в апреле. Участники присылали варианты расширения событийной программы парка.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

В частности, было предложено рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому.

Чаще всего пользователи высказывались за то, чтобы проводить в парке больше состязаний, мастер-классов, уроков танцев и гимнастики, марафонов и различных турниров.

Некоторым участникам проекта хотелось бы видеть в программе больше сеансов с мультфильмами и детским кино.

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