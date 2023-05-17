Исследование: спрос на средства от клещей и комаров в Москве вырос на 73%

Количество покупок средств от клещей, комаров и других насекомых в Москве выросло на 73%, заявили специалисты аналитического ресурса «ЧекИндекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

По данным экспертов, средний чек на средства от клещей, комаров и других насекомых составляет 662 рубля.

«В этом году из-за более ранней весны и солнечной погоды, установившейся ещё в апреле, активность насекомых оказалась выше, чем в прошлом году. Соответственно, спрос на репелленты резко возрос ещё в апреле», — говорится в исследовании.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.