РИА Новости: прокуратура и Рособрнадзор проверяют Европейский университет в Петербурге
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«В Европейском университете проходит проверка прокуратуры с привлечением специалистов Рособрнадзора по обращению гражданина. Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании», — рассказали РИА Новости в университете.
Выездная проверка проводится в университете до 13 июня.
Агентство напоминает, что университет был учреждён в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам.