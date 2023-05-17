РИА Новости: прокуратура и Рособрнадзор проверяют Европейский университет в Петербурге

В Европейском университете в Санкт-Петербурге сообщили, что в вуз приехали сотрудники прокуратуры и специалисты Рособрнадзора для проверки исполнения законов.

«В Европейском университете проходит проверка прокуратуры с привлечением специалистов Рособрнадзора по обращению гражданина. Основным предметом проверки является исполнение законодательства об образовании», — рассказали РИА Новости в университете.

Выездная проверка проводится в университете до 13 июня.

Агентство напоминает, что университет был учреждён в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам.