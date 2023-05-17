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Средняя цена новостроек премиум-класса в Москве выросла на 23,5% за год

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Средняя цена квартиры в новостройках премиум-класса в Москве увеличилась на 23,5% за год и достигла 87,7 млн рублей, заявили в департаменте аналитики компании «Бон Тон».
Средняя цена новостроек премиум-класса в Москве выросла на 23,5% за год
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным специалистов, за год объём предложения жилья такой категории на первичном рынке в старых границах столицы вырос вдвое, до 223 тыс. кв. м и 2,1 тыс. квартир.

«За год больше всего средняя цена квартиры выросла в ЗАО — на 29,6%. Это произошло за счёт роста стадии строительной готовности проектов», — заявила управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Самым доступным округом по стоимости квадратного метра в таких новостройках оказался СВАО (432,9 тыс. рублей при средней цене лота 27,1 млн рублей), самым дорогим — ЦАО (880,3 тыс. рублей при цене лота 105,6 млн рублей).

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