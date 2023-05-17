Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в России до 15 июня
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«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что необходимо создать условия для развития инфраструктуры для реализации автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер по поддержке электротранспорта.