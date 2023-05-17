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Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в России до 15 июня

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Президент России Владимир Путин поручил до 15 июня разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в России до 15 июня
  • kremlin.ru

«Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что необходимо создать условия для развития инфраструктуры для реализации автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень дополнительных мер по поддержке электротранспорта.

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