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Пострадавшие при возгорании на газопроводе в ХМАО остаются в тяжёлом состоянии

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Состояние пострадавших при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода в Белоярском районе Югры остаётся тяжёлым.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский.

«Трое пострадавших продолжают лечение в комбустиологическом отделении в Пыть-Яхе, двое — в ожоговом центре Сургута. Состояние тяжёлое, стабильное», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали при возгорании на недействующей нитке магистрального газопровода компании «Газпром трансгаз Югорск» в ХМАО.

Уточняется, что возгорание недействующего газопровода произошло «в районе крановых узлов на линейной части».

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