В Тверской области рассказали о новой мере поддержки для аграриев
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Об этом сообщает tverigrad.ru.
Аграрии смогут выставлять свою продукцию на крупных отечественных площадках «Своё Фермерство» и «Своё Родное». Также предусмотрены консультации, на которых объяснят специфику работы онлайн-магазинов.
«Участниками программы могут стать предприниматели и юридические лица в сегменте В2В и В2С, которые ранее не продавали свою продукцию на этих маркетплейсах», — заявили в правительстве области.
Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.