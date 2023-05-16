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В Тверской области рассказали о новой мере поддержки для аграриев

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В Тверской области запустили новую меру поддержки для производителей сельскохозяйственной продукции.
В Тверской области рассказали о новой мере поддержки для аграриев
  • Gettyimages.ru
  • © Joos Mind

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Аграрии смогут выставлять свою продукцию на крупных отечественных площадках «Своё Фермерство» и «Своё Родное». Также предусмотрены консультации, на которых объяснят специфику работы онлайн-магазинов.

«Участниками программы могут стать предприниматели и юридические лица в сегменте В2В и В2С, которые ранее не продавали свою продукцию на этих маркетплейсах», — заявили в правительстве области.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.

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