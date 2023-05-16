В ТПП назвали перспективным институт медиации для урегулирования споров предпринимателей

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о развитии института медиации для урегулирования споров предпринимателей.

«Предприниматель не может себе позволить длительные судебные тяжбы, репутационные, финансовые и временные потери для своего бизнеса. В настоящее время Министерство юстиции Российской Федерации работает над проектом нового закона о медиации, тем самым так же, как и ТПП РФ, подчёркивая важность развития этого института в России», — заявил Катырин в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, в целом там, где есть задача сохранять отношения, развивать проекты, создавать партнёрства, привлечение медиатора может стать эффективным способом работы с конфликтом.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что кредитные каникулы в Удмуртии оформили 459 предприятий в 2022 году.